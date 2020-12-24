В Мосгордуме предложили запретить ветеринарам удалять кошкам когти

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Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Законодательная инициатива федерального законопроекта, ограничивающая возможность медицинского воздействия на животных во внелечебных целях, одобрена в четверг на комиссии Мосгордумы по экологической политике.

"Ветеринары, которые проводят операции по удалению когтей, называют операцию "мягкие лапки", чем вводят в заблуждение владельцев животных. Такое хирургическое воздействие влечет за собой нарушение деятельности всего опорно-двигательного аппарата этого животного", - заявил на заседании автор законодательной инициативы, председатель комиссии по экологической политике Александр Соловьев.

По его словам, подобные операции должны проводиться в целях сохранения жизни животных, "а не по прихоти хозяев".

Соответствующие изменения предлагается внести в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 2018 года.

Соловьев отметил, что тема о возможности установления законодательных ограничений либо полного запрета в проведении без необходимых медицинских показаний ряда хирургических операций на домашних животных, вызывает особый интерес общественности, поскольку подобные операции наносят здоровью животных ощутимый и неустранимый вред.

"Изначально подобный вопрос был поднят в контексте обсуждения необходимости законодательного запрета онихэктомии - ампутации третьей фаланги и когтя у животных семейства кошачьих. Например, большое количество соответствующих обращений от граждан и профильных организаций - научных и общественных - поступило в Мосгордуму. Также известно о наличии соответствующих гражданских инициатив по нормативному урегулированию обозначенного вопроса и в других регионах России", - сказал парламентарий.

По его словам, в настоящее время целесообразно осуществить соответствующее нормативное регулирование именно на федеральном уровне, предусмотрев создание необходимых механизмов для ограничения возможного причинения вреда домашним животным.

В случае одобрения законодательной инициативы на заседании Мосгордумы, она поступит на рассмотрение в Госдуму РФ.

Лицензирование клиник для защиты животных

В июне прошлого года глава комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что практика проведения операций, калечащих животных, должна быть прекращена через возвращение в России лицензирования ветклиник.

"Уже 150 тысяч человек подписали петицию по поводу живодерских операций, которые делают в ветеринарных клиниках. Надо возвращаться к практике лицензирования деятельности ветеринарных клиник", - сказал тогда Бурматов в Госдуме на круглом столе, посвященном подготовке подзаконных актов, направленных на реализацию закона "Об ответственном обращении с животными".

Председатель комитета отметил, что "сейчас в ветеринарных клиниках распространяется практика проведения таких операций как удаление когтей путем отсечения фаланг пальцев животного, а также подрезание голосовых связок или татуирование всего тела животного".

Владимир Бурматов подчеркнул, что такие действия подпадают под уголовную статью "жестокое обращение с животными".

Заместитель директора департамента ветеринарии Минсельхоза Полина Смышляева на заседании в Госдуме заявила, что в министерстве готовы рассмотреть предложение главы думского комитета.