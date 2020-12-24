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Москвичей предупредили о метели и гололедице в пятницу

Москвичей предупредили о метели и гололедице в пятницу
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - На Москву движется циклон, который принесёт сильный снег, метель, в отдельных районах усиление ветра с порывами 12-17 м/с, сообщает столичный главк МЧС в четверг.

Отмечается, что активный циклон перемещается с запада на восток через территорию Москвы. В связи с этим во второй половине ночи 25 декабря местами ожидается сильный снег. Он может идти в течение суток.

В Троицком и Новомосковском административных округах вечером ожидается метель, местами отложение мокрого снега. На дорогах возможна гололедица и снежные заносы. В отдельных районах может быть сильный ветер с порывами 12-17 м/с, добавили в ведомстве.

Спасатели посоветовали автомобилистам в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями снизить скорость движения. Также не помешает увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Пешеходам рекомендуется обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Москва МЧС

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