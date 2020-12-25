В столице открыли развязку МКАД с Волоколамским шоссе

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по транспортной развязке на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе.

"Развязка позволила расширить узкое место и на МКАДе, и на подъездных дорогах, улучшив транспортную ситуацию на 20%, а также доступность пяти районов Москвы и Красногорска. Всего в этом районе проживает порядка миллиона человек. Еще раз спасибо строителям и с наступающим Новым годом", - сказал мэр.

Он добавил, что развязка является одним из важнейших транспортных узлов столицы.

В столичной мэрии отметили, что в результате реконструкции развязки МКАД с Волоколамским шоссе улучшена транспортная доступность районов Митино, Строгино, Южное и Северное Тушино, Щукино, Покровское-Стрешнево, а также подмосковного города Красногорска. Должны уменьшиться заторы на северо-западном участке МКАД и освободиться дорога до Зеленограда по Пятницкому шоссе.

Работы по реконструкции развязки на Волоколамском шоссе шли два года. В общей сложности для сооружения современной многоуровневой развязки с направленными съездами понадобилось построить более 8 км дорог, возвести четыре новых эстакады и реконструировать две старых.

В непосредственной близости расположены крупные торговые комплексы "Крокус Сити" и "Гвоздь", проходят ж/д пути МЦД-2 "Курско-Рижский".