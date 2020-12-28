Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:15Заразились
на 27.12В России 3 050 248+28 284В мире 80 783 674+432 076

На Ленинградском проспекте возникла пробка в сторону центра из-за ДТП

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Авария с участием нескольких автомобилей затруднила движение на Ленинградском проспекте утром в понедельник, сообщил столичный департамент транспорта.

"На Ленинградском проспекте, д. 47, с.10 столкнулись четыре автомобиля. Движение затруднено в сторону центра на 2,4 км", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале.

По информации департамента, в районе ДТП заняты правый и средний ряды, данных о пострадавших не поступало.

Москва Ленинградский проспект

Новости
Пандемия коронавируса

Власти Москвы призвали горожан привиться от коронавируса

Открыто движение по трем участкам ЦКАДа

Открыто движение по трем участкам ЦКАДа

В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

Соболь предъявили уголовное обвинение и освободили из изолятора

Соболь предъявили уголовное обвинение и освободили из изолятора

Журналиста Сафронова в "Лефортово" поселили с украинцем Василенко

Москвичи 60+ смогут записаться на прививку от COVID с 28 декабря

В Москве задержали человека, пытавшегося ранее ограбить банк

Более 70 человек умерли в Москве от коронавируса

В столичном баре Mendeleev нашли тайные комнаты с ночными посетителями

Минкультуры выявило нарушения в деятельности МХАТ имени Горького

Минкультуры выявило нарушения в деятельности МХАТ имени Горького
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');