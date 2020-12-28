На Ленинградском проспекте возникла пробка в сторону центра из-за ДТП

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Авария с участием нескольких автомобилей затруднила движение на Ленинградском проспекте утром в понедельник, сообщил столичный департамент транспорта.

"На Ленинградском проспекте, д. 47, с.10 столкнулись четыре автомобиля. Движение затруднено в сторону центра на 2,4 км", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале.

По информации департамента, в районе ДТП заняты правый и средний ряды, данных о пострадавших не поступало.