Перебегавший Кутузовский проспект пешеход погиб под колесами автомобиля

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ДТП со смертельным исходом произошло вечером в понедельник на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил столичный департамент транспорта.

В районе станции метро "Славянский бульвар" легковой автомобиль сбил пешехода, перебегавшего дорогу. В результате происшествия пешеход скончался, говорится в сообщении в телеграм-канале.

По информации департамента, движение транспорта по Кутузовскому проспекту в сторону центра затруднено на 1,2 км, на месте работают оперативные службы.