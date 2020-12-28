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Перебегавший Кутузовский проспект пешеход погиб под колесами автомобиля

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ДТП со смертельным исходом произошло вечером в понедельник на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил столичный департамент транспорта.

В районе станции метро "Славянский бульвар" легковой автомобиль сбил пешехода, перебегавшего дорогу. В результате происшествия пешеход скончался, говорится в сообщении в телеграм-канале.

По информации департамента, движение транспорта по Кутузовскому проспекту в сторону центра затруднено на 1,2 км, на месте работают оперативные службы.

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