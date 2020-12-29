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На месте Таганского мясокомбината построят бизнес-центр и склады

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Компания "Баркли" Леонида Казинца построит бизнес-центр и производственно-складской комплекс на территории Таганского мясоперерабатывающего завода (ТАМП) в Москве, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на презентацию проекта для инвесторов.

Компания подаст заявку в городской департамент предпринимательства на присвоение проекту статуса технопарка, уточнил источник издания, знакомый с ситуацией. Резиденты технопарков не платят налоги на имущество, и налог на прибыль для них составляет 15% вместо 20%, напомнила газета.

По проекту, на 4,7 га земли "Баркли" решила построить 94 тыс. кв. м недвижимости, из которых 20 тыс. кв. м придется на офисный центр. Казинец подтвердил изданию планы застроить этот участок, но добавил, что "никто не хочет соинвестировать в такой обстановке". Директор департамента рынков капитала Colliers International Денис Платов оценил стоимость зданий ТАМПа и участка под ними в 800–900 млн рублей, а инвестиции в девелоперский проект — в 4–5 млрд рублей.

Таганский мясопереработывающий завод был основан в 1928 году. К 2011 году его основным акционером был СМП-банк, и 25,1% акций принадлежали правительству Москвы. Сейчас бенефициаром компании выступает Андрей Коновалов. Выручка компании, по данным Kartoteka.ru, падала три года подряд и в 2019 году составила 398 млн рублей. В ТАМП не ответили на запрос издания.

Последние пять лет ТАМП находится на грани закрытия и сейчас сдает в субаренду часть своих площадей, сообщил газете источник в крупном производителе колбас и мясных изделий.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал, что, несмотря на рост потребления мяса в России, объемы его переработки стагнируют, а деятельность мясокомбинатов практически не рентабельна, поскольку люди предпочитают покупать свежее мясо, а не готовую продукцию.

Территория ТАМПа считается депрессивной, поэтому мэрия не разрешила там строить жилой комплекс, утверждают два источника газеты на рынке недвижимости.

Москва Баркли ТАМП Леонид Казинец

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