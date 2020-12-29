Москвичей предупредили об усилении ветра в ближайшие часы

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Усиление ветра и гололедица ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС во вторник.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 24 часов 29 декабря местами в Москве ожидается гололедица, усиление ветра с порывами до 12-15 м/с", - отмечают в пресс-службе.

Спасатели порекомендовали автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также не парковать автомобиль под деревьями.