Комиссия по защите прав живущих в домах-интернатах создана в Москве

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Москве создана комиссия по защите прав граждан, проживающих в домах-интернатах. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения столицы.

"Ежегодно интернаты направляют дела в городские суды для возвращения дееспособности своих подопечных. Мы берем курс на то, чтобы количество успешно завершенных дел только росло. Для этого мы и создали комиссию, первыми среди всех субъектов в России. Со стороны органа соцзащиты в комиссию вошли сотрудники профильного управления, специалисты из опеки и попечительства и организации надомной помощи," - цитирует пресс-служба руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгения Стружака.

Отмечается, что по инициативе департамента к участию в работе комиссии приглашены специалисты, помогающие людям с ментальными особенностями - всего более 20 человек. В состав комиссии вошли руководители психоневрологических интернатов и специалисты ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского".

Первое заседание комиссии прошло в онлайн-формате. По итогам первой встречи комиссия вынесла на голосование несколько предложений.

"Одно из них призвано сократить количество дел, поданных в суды на лишение дееспособности проживающих в психоневрологических интернатах людей. Такие дела предложено передавать в суд только по решению комиссии. В ближайшее время участники комиссии откроют прием людей, проживающих в интернатах. Следующее заседание экспертной группы назначено на февраль будущего года", - заключили в пресс-службе.