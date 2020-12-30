Советский разведчик Джордж Блейк похоронен в Москве

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Похороны легендарного советского разведчика Джорджа Блейка прошли в среду с воинскими почестями на Троекуровском кладбище в Москве.

Полковник Службы внешней разведки России в отставке Джордж Блейк скончался в минувшую субботу, 26 декабря, на 99-м году жизни. Соболезнования родным и близким разведчика выразил президент РФ Владимир Путин.

Под звуки государственного гимна России и залпы почетного караула Блейка похоронили на Алее героев Троекуровского кладбища под именем Георгия Ивановича Бехтера, под которым он с 1965 года жил в СССР и России. Около могилы выставлены многочисленные венки, в том числе от президента РФ.

Рядом с могилой Блейка погребены многие другие советские и российские разведчики, в числе которых Геворк и Гоар Вартанян, Алексей Козлов, Юрий Дроздов, Евгений Ким, Виталий Нетыкса, Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Александр Феклисов и Владимир Барковский.

Биография Блейка

Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме. Участвовал в движении Сопротивления сначала в оккупированной нацистами Голландии, а затем - в Англии, где впоследствии поступил на службу в разведку. Выучив русский язык, в 1948 году Блейк был направлен резидентом в Сеул для сбора информации против СССР.

Попав в лагерь вскоре после начала войны, Блейк предложил сотрудничество советской разведке и продолжил его и после возвращения в Англию. В 1953 году он проинформировал советскую разведку о готовящейся ЦРУ и Секретной разведывательной службой Великобритании (СИС) прокладке туннеля к линиям связи Группы советских войск в Германии.

На основе этих сведений внешняя разведка СССР провела в 1956 году операцию по "случайному" вскрытию туннеля в Берлине, имевшую большой политический эффект. В 1961 году Блейк был раскрыт и приговорен к 42 годам тюрьмы. Бежав из заключения, в 1965 году он перебрался в Москву, где работал под именем Георгий Бехтер.