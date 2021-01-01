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Взнос на капремонт для москвичей с 1 января повысился

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - С 1 января 2021 года минимальный взнос на капитальный ремонт в Москве увеличится на 66 копеек до 19,52 рубля за 1 кв. м квартир в месяц.

Соответствующее постановление правительства Москвы, подписанное мэром Сергеем Собяниным, опубликовано на сайте столичной мэрии.

В настоящее время москвичи платят за капремонт 18,86 рубля за кв. м.

Президиум правительства Москвы в ноябре принял решение о том, что минимальный размер взноса за капремонт с 1 января будет увеличен на 3,5%.

Кроме того, решением правительства совокупный рост платежки за жилищные услуги с января 2021 года будет ниже ожидаемого уровня инфляции 3,5%. При этом решение об индексации тарифов на коммунальные услуги (водоснабжение, отопление, электроснабжение и другое) будет принято позднее и вступит в силу не ранее 1 июля.

Москва

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