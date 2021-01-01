В Москве с COVID-19 скончался еще 71 пациент

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Число жертв коронавируса в Москве за последние сутки увеличилось с 11 209 до 11 280, сообщил в пятницу столичный оперштаб по контролю за коронавирусом.

Как рассказал собеседник агентства, в городе за сутки скончался 71 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Этот показатель смертности от COVID-19 - около 70 случаев в сутки - сохраняется в Москве с начала ноября, отметил он.

По данным на утро 31 декабря, в российской столице выявлено 809 769 случаев заражения COVID-19, 627 368 человек вылечились от инфекции.