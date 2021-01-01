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Два человека погибли в аварии на МКАД

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Авария со смертельным исходом произошла вечером в пятницу на МКАД, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"20 км МКАД, внешняя сторона, съезд на дублер (после съезда на Бесединское шоссе): автомобиль совершил наезд на препятствие. 2 пострадавших, 2 погибших", - говорится в сообщении департамента в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что движение в районе ДТП полностью перекрыто по двум полосам и съезде на Бесединское шоссе.

Москва МКАД

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