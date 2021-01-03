Жителей Московского региона предупредили о сильном снегопаде

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Сильный снегопад ожидается в Москве и Московской области вечером в воскресенье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Как говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ведомства, сегодня в области и столице может выпасть до 10% месячной нормы осадков.

В регионе в новогодние праздники работает оперативный штаб по зимнему содержанию дорог, дорожные службы переведены на усиленный режим работы.

Минувшей ночью дороги Подмосковья убирали более 880 единиц спецтехники, добавили в пресс-службе ведомства.

От снега было очищено и обработано противогололедными материалами более 8,2 тыс. км дорог.