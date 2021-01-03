Крытый центр для занятий серфингом запланировали построить в Москве

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В Москве планируют построить крытый центр для занятий серфингом, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

"В 2023 году планируем построить в Хорошево-Мневниках первый в мире крытый центр для занятий серфингом", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Мэр отметил, что в центре будет бассейн размером в пять футбольных полей, благодаря генератору волн здесь станут создавать двухметровые волны.

Одновременно в бассейне смогут находиться до 80 человек разного уровня подготовки.

Также в центре обустроят песчаный пляж с пальмами.