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Станцию "Алма-Атинская" московского метро закроют на три дня

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Станция "Алма-Атинская", которая является конечной на южном участке зеленой ветки столичной подземки, в течение трех дней будет временно закрываться для проведения технических работ.

"11 и 15 января с 10:00 до 15:00 и 18 января с 12:00 до 17:00 мы будем проводить технические работы на "Алма-Атинской" Замоскворецкой линии. Сама станция в это время будет закрыта", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро во вторник.

Пассажиров просят пользоваться наземными маршрутами транспорта.

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