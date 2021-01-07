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В Москве при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - На западе Москвы четыре человека погибли при пожаре в жилом доме, сообщили в городском управлении МЧС.

Пожар случился днем 7 января в квартире на седьмом этаже 22-этажного здания по адресу лица Беловежская, дом 39, корпус 5. Погибли четверо. Пожарные вывели из квартир, находящихся над горевшей еще пятерых, они спасены.

Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Сигнал о пожаре в МЧС получили в 13:46, огонь был полностью по тушен в 14:05.

Москва МЧС

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