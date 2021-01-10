Станция московского метро "Алма-Атинская" будет временно закрыта

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Станция "Алма-Атинская" столичного метро будет закрыта днем 11, 15 и 18 января из-за технологических работ, говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.

Станция не будет работать 11 января с 10:00 до 15:00, 15 января с 10:00 до 15:00 и 18 января с 12:00 до 17:00.

Москвичам предлагается пользоваться наземным транспортом. Так, автобус №676 довезет пассажиров до станций "Красногвардейская" Замоскворецкой линии и "Зябликово" Люблинско-Дмитровской. На автобусах № 740 и 764 можно будет доехать до станции "Борисово" салатовой ветки, говорится в сообщении.