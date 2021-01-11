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В Одинцове заработала развязка на выезде из Трехгорки в сторону Москвы

Новый путепровод позволит объехать пробки на Минском шоссе и добраться до МКАД за 10 минут вместо часа

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник открыл рабочее движение по новому путепроводу в микрорайоне Трехгорка в Одинцово, сообщает телеграмм-канал губернатора.

"Открываем очередную развязку в первый рабочий день года. Для нас, для Подмосковья это всегда очень важная тема. Большая президентская программа реализуется по развитию Московского транспортного узла. У нас большие планы на этот год, несмотря на ковид, много объектов строится и я уверен, что они будут существенно сказываться на качестве жизни, на количестве времени, которое семья тратит в дороге", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

Как сообщается, новый путепровод позволит снизить поток транзитного транспорта в Немчиновке и Ромашково, а также облегчит выезд из Одинцово для более чем 30 тыс. жителей.

С открытием движения у жителей Трехгорки появился съезд на "Северный обход Одинцова" и дополнительный выезд на МКАД, также появилась альтернативная возможность объезда через Можайское и Минское шоссе.

Время в пути до МКАДа теперь составит около 10 минут. Ранее водители могли выехать в столицу по Московской улице в поселке Немчиновка. Из-за этого на дорогах образовывались пробки. На то, чтобы добраться из Трехгорки до МКАД по Минскому и Можайскому шоссе, ранее уходило около часа.

До 1 апреля проезд для жителей микрорайона будет бесплатным.

Длина нового путепровода – 95 метров. Он оснащен барьерными ограждениями и грязезащитными экранами, установлены линии наружного освещения.

Протяженность новой дороги с подходами и съездами составит более 4 км.

Ежедневно по ней смогут проезжать порядка 10 тысяч автомобилей.

Московская область Одинцово

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