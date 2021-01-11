РЖД переведут несколько поездов с Курского вокзала на станцию Черкизово

Это коснется, в частности, "Ласточек" и "Стрижей", курсирующих по маршруту Москва - Нижний Новгород

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" с середины марта 2021 года меняет график и маршрут следования части пассажирских поездов, проходящих через Курский вокзал Москвы, сообщили РЖД.

Прибытие и отправление ряда поездов, в том числе "Стрижей" и "Ласточек", курсирующих по маршруту Москва - Нижний Новгород, с 15 марта переводится на станцию Черкизово.

"Это связано с масштабными работами по строительству дополнительных путей на участке Москва-Каланчевская - Москва-Курская для дальнейшего развития диаметральных маршрутов электропоездов", - отмечает компания.

В связи с реорганизацией движения поездов в Центральном транспортном узле (ЦТУ) в настоящее время ведется строительство нового вокзального терминала Черкизово, который будет включать две платформы, вестибюль и надземный переход к станции Локомотив Московского центрального кольца (МЦК).

"С 15 марта в Черкизово будут прибывать и отправляться 5 пар поездов "Стриж", курсирующих по маршруту Москва - Нижний Новгород, транзитный "Стриж" № 713/714 Санкт-Петербург - Самара, а также ряд поездов "Ласточка", курсирующих по маршрутам Москва - Нижний Новгород и Москва - Иваново", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет скорректировано расписание и маршрут некоторых пассажирских поездов дальнего следования, проходящих через Курский вокзал транзитом, а также расписание поездов, конечным пунктом которых является этот вокзал.

Информация об отправлении поездов со станции Черкизово будет отображаться в системе продаж билетов при бронировании на официальном сайте РЖД и в приложении "РЖД Пассажирам", а также на билетах.

После завершения реконструкции будет рассмотрен вопрос о возвращении части поездов на Курский вокзал, говорится в сообщении РЖД.