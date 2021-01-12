"МЕГА Белая дача" консолидирована единственным владельцем

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Глобальный оператор торговых центров Ingka Centres сообщил, что закрыл сделку по выкупу 25,1% совместного предприятия ТЦ "МЕГА Белая дача" у второго акционера - АО "Белая Дача". Теперь Ingka Centres - единственный владелец компании.

Ingka Centres является стопроцентным владельцем всех торговых центров МЕГА в России, напомнили в пресс-службе.

"С общим объемом капиталовложений, превышающем 4 млрд евро, Группа Ingka уже входит в число крупнейших иностранных инвесторов в России. Для дальнейшего развития мы уже приступили к реализации крупномасштабной инвестиционной программы, в рамках которой компания планирует вложить еще порядка 1 млрд евро в расширение всех своих направлений бизнеса", - заявил через пресс-службу Патрик Антони, гендиректор группы компаний Ingka в России.

МЕГА - проект компании Ingka Centres, которая входит в Группу компаний Ingka (включает также Розничную сеть ИКЕА и Ingka Investments). Сейчас в 11 регионах России открыты 14 торговых центров МЕГА.

Группа компаний Ingka (Ingka Holding B.V. и подконтрольные ей компании) является одной из 12 групп компаний, которые владеют и управляют розничной сетью ИКЕА по договорам франчайзинга с Inter IKEA Systems B.V.

В России Группе компаний Ingka принадлежат 17 магазинов ИКЕА, 14 торговых центров МЕГА, дистрибьюторские центры ИКЕА в Московской и Ленинградской областях, "Химки Бизнес-парк".