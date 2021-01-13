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ТЦ "Город" на Рязанском проспекте в Москве грозит штраф до 1 млн руб.

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Торговый центр "Город" на Рязанском проспекте в Москве могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей за нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Евгений Анпилов.

"Торговым центром не были приняты достаточные меры по соблюдению посетителями требований использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, а также требований социального дистанцирования", - сказал он журналистам в среду.

Анпилов напомнил, что в соответствии с указом мэра Москвы юридические лица обязаны обеспечить соблюдение этих требований как работниками, так и посетителями.

"Администрация ТЦ будет приглашена в инспекцию для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ", - отметил он.

Инспектор добавил, что штраф за подобные нарушения составляет до 300 тыс. рублей, а если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека, то до 1 млн рублей.

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