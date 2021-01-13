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Таксист-иностранец попытался сбежать из Москвы после массового ДТП

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя такси из ближнего зарубежья, устроившего массовую аварию на Волгоградском проспекте в Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Такси ехало по Волгоградскому проспекту с двумя пассажирами - 35-летней жительницей столицы и ее 13-летней дочерью, рассказали журналистами в пресс-службе управления. Отвлекшись, водитель выехал на "встречку", где столкнулся с другим автомобилем. "От удара обе иномарки отбросило в сторону, где в них врезались еще две машины", - заявили в пресс-службе.

По данным МВД, пострадавшая школьница с тяжелыми травмами была госпитализирована. "В настоящее время ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Водитель с места аварии скрылся в неизвестном направлении", - сообщили в полиции.

Полицейским позднее удалось задержать подозреваемого около станции метро "Белорусская" в то время, когда он пытался покинуть город. Им оказался 22-летний приезжий.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Подозреваемый заключен под стражу.

МВД Москва

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