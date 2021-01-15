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На МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД случился сбой из-за поломки поезда

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Утром в пятницу поезда Белорусско-Савеловского диаметра (МЦД-1) и Савеловского направления Московской железной дороги ходят с увеличенными интервалами, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Движение затруднено в сторону Одинцова "из-за незапланированной остановки поезда".

"В данный момент остановившемуся поезду оказывает помощь другой состав, который высадил пассажиров. Вспомогательный поезд отбуксирует неисправный с путей", - добавили в департаменте в 10:02.

Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, уточнил, что на станции Бескудниково МЦД-1 остановилась электричка, следовавшая от станции "Лобня" до станции "Одинцово". Предварительной причиной остановки он назвал техническую неисправность состава. В результате остановилось движение в сторону Москвы.

Дептранс Москва Московская область МЖД МЦД-1 Одинцово

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