В Москву из-за границы привезли 10 млн использованных перчаток

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Почти 10 млн одноразовых перчаток, бывших в употреблении, поставили в Москву из-за рубежа, выяснила столичная прокуратура. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил, сообщили в надзорном ведомстве.

Как следует из таможенных деклараций, более 9,9 млн штук одноразовых перчаток были поставлены для их дальнейшей реализации. "В последующем установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении", - говорится в сообщении.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что по контракту, которая иностранная компания заключила с российской коммерческой организацией, зарубежная корпорация должна была поставить средства индивидуальной защиты (одноразовые виниловые перчатки) для последующей их реализации на территории РФ.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что "предоставление средств индивидуальной защиты, бывших в употреблении, является грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил, что могло способствовать массовому заболеванию граждан".