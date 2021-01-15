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Новогодние гирлянды оставят в Москве до весны

Световые украшения будут дополнительным источником освещения зимой

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к демонтажу части новогодних уличных конструкций, световые элементы будут украшать город до весны, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в пятницу.

"После окончания праздников мы приступили к проведению демонтажа новогодних конструкций, в первую очередь с улиц уберут около 1 тыс. елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы. Световые конструкции будут украшать столицу до весны", - сказал Бирюков.

Он пояснил, зачем в городе до начала марта оставят гирлянды и световые арки. "Зимой рано темнеет, а световые украшения служат дополнительным источником освещения. Они не только украшают город, но и создают настроение у жителей и гостей столицы", - подчеркнул заммэра.

Бирюков напомнил, что в общей сложности к Новому году и Рождеству Москву украсили около 4 тыс. декоративных конструкций.

"Все они использовались повторно и вновь появятся на улицах города в следующие новогодние праздники. После демонтажа украшения отправят на специальные склады, где они будут храниться до декабря", - добавил он.

Петр Бирюков Москва

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