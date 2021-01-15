В Москве напали с ножом на курьера пиццерии ради двух бутылок "колы"

Нападавшими оказались два гражданина РФ, родившиеся в США

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Полицейские задержали на западе Москвы двух подозреваемых в нападении с ножом на курьера ради двух бутылок "колы", сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Поступило сообщение о нападении на курьера пиццерии в районе Солнцево. Неизвестные угрожали доставщику ножом и похитили у него две бутылки Coca-Cola", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полиция вычислила нападавших. Ими оказались двое граждан России 1996 и 1998 г.р., родившихся в США.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия). Молодым людям грозит до десяти лет лишения свободы.