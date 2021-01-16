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В Москве до 21 января продлеваются ограничения в связи с коронавирусом

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Большая часть ограничительных мер, введенных из-за распространения COVID-19, продлевается в Москве до 21 января, следует из указа мэра российской столицы Сергея Собянина.

Так, согласно документу, до четверга, 21 января, продлевается режим удаленной работы. Он действует в Москве с 5 октября: в его рамках не менее 30% сотрудников организаций должны перевестись на удаленную работу. С 12 октября минувшего года работодатели обязаны сообщать властям сведения о сотрудниках, переведенных на дистанционную работу, и тех, кто остался на рабочих местах.

Также до этой даты работа столичных предприятий общественного питания ограничивается с 23:00 до 6:00 из-за угрозы распространения коронавируса. Эта мера начала действовать 13 ноября.

Кроме того, сохраняется обязанность соблюдения домашнего режима лицами старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

При этом с 18 января учащиеся с 1 по 11 класс возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме. Транспортные карты школьников будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте.

Городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.

Комментируя эти решения в своем блоге, Собянин отметил, что новогодние каникулы остановили рост заболеваемости COVID-19 в столице.

"Благодаря выходным дням и двукратному снижению пассажиропотоков в общественном транспорте удалось разорвать множество цепочек распространения коронавируса", - заявил Собянин.

В то же время в Москве не фиксируют снижения уровня госпитализации больных COVID-19: в больницах находится более 13 тыс. человек с этой инфекцией - как и до праздников.

Ранее указанные ограничения действовали в Москве до 15 января включительно.

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