Источник сообщил об эвакуации в серпуховской ЦРБ из-за задымления

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Хирургический корпус Серпуховской центральной районной больницы (ЦРБ) в Подмосковье эвакуировали из-за задымления, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам источника, задымление возникло в комнате с кондиционерами для томографов.

Позднее в подмосковном главке МЧС России "Интерфаксу" подтвердили эту информацию и сообщили, что в 5:51 открытое горение было ликвидировано.

По предварительным данным, никто не пострадал.