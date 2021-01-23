Власти сообщили о пробках из-за скопления людей в центре Москвы

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Скопление людей на магистралях в центре Москвы повлияло на загрузку улиц, пробки достигли пяти баллов, говорится в сообщении в Telegram-канале департамента транспорта столицы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Там отметили, что участники несанкционированной акции "выходят на проезжую часть, умышленно блокируя возможность транспортной работы и препятствуя движению автомобилей, наземного транспорта и спасательных служб". В сообщении также говорится о создаваемых помехах для пешеходов.

В Москве и других российских городах в субботу проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного сразу по прилете в Россию, а затем арестованного до 15 февраля.