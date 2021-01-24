Легковой автомобиль вылетел на "встречку" на Калужском шоссе в Москве

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Каршеринговый автомобиль, по предварительным данным, выехал на встречную полосу на Калужском шоссе в Москве и столкнулся с автомобилем Opel, сообщается в твиттере столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла около 13:00 на 65-м километре Калужского шоссе. В результате столкновения, по данным управления, тяжело пострадали водитель и пассажир автомобиля краткосрочной аренды. Реаниматологи оказывают помощь пострадавшим на месте аварии.

Информации о погибших и других раненых не поступало, добавили в Госавтоинспекции.