Заболеваемость гриппом в Москве в январе снизилась

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве во второй половине января снизилась на 16% по сравнению с началом месяца, сообщает управление Роспотребнадзора по столице.

"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на четвертой неделе 2021 года (с 18 по 24 января) спокойная, соответствует сезону года, показатель заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей ниже на 16,1%", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в Москве перед эпидсезоном от гриппа привили 7 млн 417 тысяч человек, что составляет 59,1 % от всего населения города.