Ракова анонсировала расширение эксперимента по внедрению ИИ в медицине

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Искусственный интеллект и "компьютерное зрение" в 2021 году будут использоваться ещё в шести видах медицинских исследований, которые проводятся в системе столичного здравоохранения, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В 2021 году цифровые технологии помогут врачам в обработке 6 новых исследований в онкодиагностике, кардиологии, пульмонологии, неврологии, а также в диагностике хронических заболеваний и неотложных состояний", - сказала она журналистам.

Ракова отметила, что уже сейчас ИИ-сервисы позволяют врачам экономить 30% времени на описание радиологического снимка.

В московском эксперименте по внедрению искусственного интеллекта в здравоохранение участвуют 39 сервисов: 18 из них уже активно используют врачи городских медучреждений, а еще 21 - проходит тестирование.

Эти сервисы уже активно используются для анализа снимков по 4 нозологиям: выявление признаков рака молочной железы, поражений легких при коронавирусной пневмонии и онкологии, заболеваний опорно-двигательного аппарата и головного мозга.