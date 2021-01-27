Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:20Заразились
на 26.01В России 3 756 931+18 241В мире 100 270 535+548 263

В Москве утром горел пассажирский автобус

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - На юго-западе Москвы утром в среду загорелся автобус маршрута т72 с пассажирами, сообщили в городском департаменте транспорта. Водитель быстро вывел людей из салона, никто не пострадал.

Пожар начался в 9:10, когда автобус находился на улице Наметкина. На время тушения движение по улице перекрыли, автобусы №№ т60, т72, 246, 555, 628 и С5 временно следовали другими маршрутами. В 9:55 в департаменте сообщили, что пожар потушили.

В МЧС Москвы уточнили, что пожар был потушен в 9:22.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Пожар произошел рядом с Профсоюзной улицей, по которой сейчас пущены компенсационные автобусы в связи с закрытием участка Калужско-Рижской линии. На движение бесплатных автобусов КМ происшествие не повлияло, заверили в депратаменте.

Причину возгорания будут выяснять вместе с производителем автобуса - "КамАЗом".

Москва МЧС Дептранс Камаз

Новости

СК сообщил о задержании еще двоих участников протестов в Москве

СК сообщил о задержании еще двоих участников протестов в Москве
Пандемия коронавируса

Система QR-кодов остается рекомендательной для ресторанов и кафе Москвы

Система QR-кодов остается рекомендательной для ресторанов и кафе Москвы

Пресненский суд попросят арестовать тиктокера за нападение на машину ФСБ на Трубной

Пандемия коронавируса

В Москве отменено требование о переводе 30% персонала на удаленку

В Москве отменено требование о переводе 30% персонала на удаленку
Пандемия коронавируса

Всем таксистам и курьерам Москвы обещали прививку от COVID-19

В Москве арестован первый обвиняемый в нападении на полицейского 23 января

В Москве арестован первый обвиняемый в нападении на полицейского 23 января

Спецприемники Москвы переполнены участниками акции 23 января

Спецприемники Москвы переполнены участниками акции 23 января

Москвичей предупредили о сильном ветре и мокром снеге

В предстоящие выходные в Москве и области снова похолодает

Двух братьев арестовали по делу о двойном убийстве в Новой Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');