В Москве утром горел пассажирский автобус

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - На юго-западе Москвы утром в среду загорелся автобус маршрута т72 с пассажирами, сообщили в городском департаменте транспорта. Водитель быстро вывел людей из салона, никто не пострадал.

Пожар начался в 9:10, когда автобус находился на улице Наметкина. На время тушения движение по улице перекрыли, автобусы №№ т60, т72, 246, 555, 628 и С5 временно следовали другими маршрутами. В 9:55 в департаменте сообщили, что пожар потушили.

В МЧС Москвы уточнили, что пожар был потушен в 9:22.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Пожар произошел рядом с Профсоюзной улицей, по которой сейчас пущены компенсационные автобусы в связи с закрытием участка Калужско-Рижской линии. На движение бесплатных автобусов КМ происшествие не повлияло, заверили в депратаменте.

Причину возгорания будут выяснять вместе с производителем автобуса - "КамАЗом".