В Москве будут судить мать за попытку продать ребенка за полмиллиона

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Тушинский суд Москвы займется делом матери, решившей продать ребенка по объявлению за полмиллиона рублей, сообщила журналистам представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Тушинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летней женщины. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд. Обвиняемая арестована.

Следствием установлено, что, готовясь к родам осенью 2020 года, женщина разместила в интернете объявление о продаже ребенка.

"Москвичка, заметив указанное объявление, обратилась в правоохранительные органы и под контролем сотрудников полиции договорилась о встрече с обвиняемой и покупке ребенка сразу же после родов", - рассказала представитель прокуратуры.

6 ноября женщина родила, а 12 ноября в кафе на улице Лодочная в Москве обвиняемая совершила сделку купли-продажи своего новорожденного сына. Она передала ребенка "действовавшим в рамках оперативно-розыскного мероприятия женщинам", рассказала представитель прокуратуры.

После получения 500 тысяч рублей за ребенка обвиняемая была задержана на месте преступления.