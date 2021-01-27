Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:25Заразились
на 27.01В России 3 774 672+17 741В мире 100 274 664+552 392

В Москве будут судить мать за попытку продать ребенка за полмиллиона

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Тушинский суд Москвы займется делом матери, решившей продать ребенка по объявлению за полмиллиона рублей, сообщила журналистам представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Тушинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летней женщины. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд. Обвиняемая арестована.

Следствием установлено, что, готовясь к родам осенью 2020 года, женщина разместила в интернете объявление о продаже ребенка.

"Москвичка, заметив указанное объявление, обратилась в правоохранительные органы и под контролем сотрудников полиции договорилась о встрече с обвиняемой и покупке ребенка сразу же после родов", - рассказала представитель прокуратуры.

6 ноября женщина родила, а 12 ноября в кафе на улице Лодочная в Москве обвиняемая совершила сделку купли-продажи своего новорожденного сына. Она передала ребенка "действовавшим в рамках оперативно-розыскного мероприятия женщинам", рассказала представитель прокуратуры.

После получения 500 тысяч рублей за ребенка обвиняемая была задержана на месте преступления.

Москва

Новости

На участников акции 23 января в Москве завели дело о нарушении антиковидных мер

В Москве из-за двойного запаса COVID-коек часть клиник вернут к обычной работе

В Москве из-за двойного запаса COVID-коек часть клиник вернут к обычной работе

Более 20 станций метро построят в Новой Москве к 2035 году

СК сообщил о задержании еще двоих участников протестов в Москве

СК сообщил о задержании еще двоих участников протестов в Москве
Пандемия коронавируса

Система QR-кодов остается рекомендательной для ресторанов и кафе Москвы

Система QR-кодов остается рекомендательной для ресторанов и кафе Москвы

Пресненский суд попросят арестовать тиктокера за нападение на машину ФСБ на Трубной

Пандемия коронавируса

В Москве отменено требование о переводе 30% персонала на удаленку

В Москве отменено требование о переводе 30% персонала на удаленку
Пандемия коронавируса

Всем таксистам и курьерам Москвы обещали прививку от COVID-19

В Москве арестован первый обвиняемый в нападении на полицейского 23 января

В Москве арестован первый обвиняемый в нападении на полицейского 23 января

Спецприемники Москвы переполнены участниками акции 23 января

Спецприемники Москвы переполнены участниками акции 23 января
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');