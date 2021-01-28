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К вечеру пятницы в Москве выпадет до 10 см снега

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Москве начался снегопад, который может продлиться два дня. К 21:00 пятницы в городе может выпасть до 10 см снега, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Он призвал водителей быть аккуратнее на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и не парковаться под деревьями.

Столичное управление ГАИ также предупредило о гололедице на дорогах в четверг.

По словам Бирюкова, коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности и уже начали выборочную обработку от гололеда дорог, тротуаров, мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта.

На опасных участках, в первую очередь МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей.

В ближайшее время в городе пройдет сплошное механизированное подметание дорог одновременно с повторной противогололедной обработкой, добавил чиновник.

В Москве в январе прошло несколько обильных снегопадов. Максимальная высота снежного покрова в городе достигала 40-45 см. К утру среды сугробы уменьшились до 22 см. Причиной резкого таяния снега стала аномальная оттепель с температурами на 10-12 градусов выше климатической нормы. До оттепели в городе были морозы.

Москва Петр Бирюков ГИБДД

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