"Мосбиржа" предупредила о рисках торговли срочными инструментами на серебро

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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" отмечает высокую волатильность цен на серебро на международных рынках и значительный рост его стоимости на фоне активного обсуждения этой темы в СМИ и социальных сетях.

""Московская биржа" обращает внимание всех участников торгов и, в частности, физических лиц на высокие риски торговли инструментами срочного рынка", - говорится в сообщении биржи.

На "Московской бирже" серебро торгуется на рынке драгоценных металлов и на срочном рынке. Акции и облигации производителей драгоценных металлов обращаются на фондовом рынке.

Биржа также напоминает, что при значительных изменениях в цене биржевого инструмента и при росте волатильности возможно повышение требований к гарантийному обеспечению. В ходе дневной торговой сессии на срочном рынке и рынке драгоценных металлов в случае значительного изменения цен ценовые границы торгового диапазона двигаются автоматически с минимальной задержкой. В ходе вечерней торговой сессии на срочном рынке такое движение происходит не менее, чем с пятнадцатиминутной задержкой; на рынке драгоценных металлов в ходе вечерней сессии ценовые границы не меняются.

"Просим клиентов следить за сообщениями" "Московской биржи", а также своего брокера", - отмечается в сообщении.

На фондовом рынке в случае резкого роста цены акции, входящей в индекс МосБиржи, торги по этой бумаге могут быть переведены в режим дискретного аукциона. Для неликвидных акций биржа в случае необоснованного движения цен может ограничивать предельное дневное изменение цены.

Как сообщалось, в четверг в популярном форуме WallStreetBets на Reddit появился призыв одного из пользователей создать шорт-сквиз (short squeeze, вынужденное закрытие "коротких" позиций трейдерами на фоне подъема цен - ИФ) на рынке серебра. При неожиданном росте цен трейдеры, игравшие на понижение, вынуждены скупать активы, чтобы избежать закрытия позиций по еще более высокой цене и, соответственно, еще более крупных убытков. Таким образом, происходит вытеснение "коротких" позиций.

Фьючерсы на серебро на Comex в понедельник взлетели на 13%, до $30,35 за унцию. Заявки на покупку драгметалла существенно превосходят заявки на продажу, выставляемые трейдерами по всему миру – от США до Австралии, пишет Bloomberg.

Трейдеры, собирающиеся на Reddit и ряде других платформ, включая, например, Discord, ранее взвинтили цены на акции американского ритейлера видеоигр GameStop и сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. за счет согласованных покупок бумаг, и экспертов не удивило, что они двинулись и на другие рынки.

Однако ситуация с серебром имеет ряд важных отличий от рынка акций. Некоторые эксперты утверждают, что потенциал для шорт-сквиза на этом рынке гораздо менее очевиден, чем в случае рынка акций, учитывая, что инвестиционные управляющие открывали "длинные" позиции в драгметалле с середины 2019 года.