В Москве автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Серьезное ДТП произошло на пешеходном переходе в районе Южное Бутово, пострадали два ребенка, сообщил столичный департамент транспорта в среду.

"В Южном Бутово, на Изюмской улице, в районе д. 52 автомобиль наехал на двух детей около 10 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу", - говорится в сообщении департамента, размещенном в телеграм-канале.

По данным ведомства, оба ребенка находятся в больнице.

По предварительной информации, виноват водитель автомобиля, который не снизил скорость перед пешеходным переходом и не пропустил пешеходов на переходе.