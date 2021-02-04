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Для московских предпринимателей разработали сборник антиковидных инструкций

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сборник инструкций поможет столичным предпринимателям правильно оформлять исполнение требований в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщает в четверг сайт мэра и правительства столицы.

"В условиях пандемии стало ясно, что предпринимателям нужна помощь в документальном оформлении процесса исполнения различных "антиковидных" требований. Сборник поможет бизнесу разобраться и при необходимости юридически подтвердить принятие мер по соблюдению действующих правил режима повышенной готовности в Москве", - приводят в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина.

Сборник разработал штаб по защите бизнеса Москвы совместно с представителями предпринимательского сообщества из сферы общепита, фитнеса, индустрии красоты и других отраслей. Также в процессе составления документа принимали участие городские органы контроля и надзора.

Власти ожидают, что сборник позволит контрольным органам точнее определять, кем именно допущены нарушения - непосредственно предприятием или одним из его должностных лиц.

Штаб по защите бизнеса начал работу в Москве в 2012 году.

Москва

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