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ДОМ.РФ спрогнозировал рост стоимости аренды жилья в Москве в 2021 году

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Средний арендный платеж за жилье в Москве может вырасти на 10-12% вследствие восстановления рынка после 2020 года, сообщил в четверг ДОМ.РФ.

"С окончанием ограничительных мер спрос будет увеличиваться и к концу года арендные ставки на рынке могут в среднем вырасти на 10-12%. Мы также видим интерес арендаторов к долгосрочным контрактам, в которых индексация платежа возможна не чаще, чем раз в год, а сумма обговаривается с арендатором заранее", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков компании, к концу 2020 года аренда однокомнатной квартиры в Москве стоила в среднем 36 тыс. рублей в месяц (с учетом ЦАО - 38,5 тыс.), двухкомнатной - 49,2 тыс. рублей в месяц (с учетом ЦАО - 59,4 тыс.), а трехкомнатной - 83,5 тыс. рублей (с учетом ЦАО - 116,7 тыс.). При этом по сравнению с концом 2019 года цены упали на 8-12%.

Параллельно выросло количество свободного жилья в домах 1960-1970 годов постройки, на их долю теперь приходится 39% предложения на рынке, что на 10 п.п. больше, чем годом ранее. Это связано с отъездом из столицы сотрудников части компаний, переведенных на удаленку, и ростом требований к комфорту у тех, кто остался и теперь работает из дома.

Напомним, ДОМ.РФ реализует пилотные проекты по строительству арендного жилья для коммерческого найма, в том числе с привлечением частных инвестиций. На сегодняшний день финансирование выделено для арендных проектов общей площадью более 447 тыс. кв. м (8,5 тыс. квартир и апартаментов).

ДОМ.РФ Москва

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