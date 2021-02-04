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В центре Москвы в квартире нашли снаряд времен войны

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В центре Москвы из пятиэтажного дома на Мытной улице пришлось эвакуировать всех жильцов, поскольку хозяин одной из квартир под полом нашел, предположительно, снаряд времен войны, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Из здания вывели 50 человек, теперь там работают саперы.

"Делая ремонт в одной из квартир пятиэтажного дома 1914 года постройки, хозяин обнаружил во вскрытом в полу предмет, похожий на взрывное устройство", - сказал собеседник агентства.

Это случилось по адресу Мытная, дом 46/2, корпус 3.

Москва

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