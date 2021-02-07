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На контролера завели дело после драки с безбилетниками на МЦК

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.111 УК РФ) возбуждено в Москве после драки инспектора транспортной безопасности и трех безбилетников на станции МЦК "Ростокино".

Сигнал о драке около станции МЦК "Ростокино" поступил 6 февраля в 00:41, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Установлено, что в вестибюле станции "Ростокино" трое молодых людей попытались пройти через турникет без билета и были остановлены инспекторами. Позднее, уже на улице словесный конфликт молодых людей с сотрудниками метрополитена перерос в драку. Инспектор своей головой ударил одного из безбилетников.

"Согласно справке, полученной из медицинского учреждения, у молодого человека зафиксирована открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и ушиб головы средней степени тяжести", - сообщили в управлении. Второй безбилетник также обращался в медучреждение с вывихом руки и ушибами головы.

Санкция статьи об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Москва МЦК

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