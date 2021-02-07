Алабяно-Балтийский тоннель частично перекрыли из-за возгорания машины

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В результате возгорания автомобиля в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве частично перекрыто движение, сообщает столичный департамент транспорта.

Движения нет от улицы Алабяна в сторону Б. Академической, говорится в сообщении Дептранса в телеграме.

В департаменте рекомендуют автомобилистам по возможности выбирать пути объезда. "Объехать перекрытый участок можно через Ленинградский проспект, выехав на него через Песчаную улицу, либо повернув с улицы Алабяна", - уточняется в сообщении.