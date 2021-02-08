ВТБ открыл "Терминалу Астафьева" 3-летнюю кредитную линию на 200 млн рублей

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "Терминал Астафьева" (владеет угольным терминалом в порту "Находка" в Приморском крае) привлекло в банке ВТБ кредитную линию с лимитом выдачи 200 млн рублей сроком на три года.

Как говорится в сообщении стивидора, вопрос об одобрении кредитного соглашения, заключенного 10 декабря 2020 года, будет рассмотрен акционерами на внеочередном собрании 10 марта.

Реестр акционеров для участия в собрании будет закрыт 15 февраля.

В ноябре 2019 года "Терминал Астафьева" привлек в ВТБ кредитную линию с лимитом 100 млн рублей сроком на три года, в апреле 2020 года - линию на 150 млн рублей сроком на семь лет.

"Терминал Астафьева" с 2011 года переваливает уголь российских добывающих компаний в страны АТР, имеет собственный морской причал, глубина которого позволяет производить погрузку судов дедвейтом до 57,5 тыс. тонн.

Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2020 года, гендиректор Руслан Кондратов владеет 27,81% акций, ООО "Аква-Ресурсы" (Владивосток, на 90% принадлежит Кондратову) - 28,78%, Ирина Гранатова - 22,37%, рыболовецкий колхоз "Огни Востока" (пгт. Терней, Приморский край) - 15,04%.