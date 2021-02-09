Мэрия Москвы запустила почасовую аренду помещений в учреждениях культуры

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Московский сервис аренды городских помещений предлагает площади в культурных учреждениях в аренду на срок от одного часа для частных мероприятий, сообщил сайт горадминистрации.

Общий срок аренды с учетом ранее заключенных сделок не должен превышать 30 календарных дней за 182 дня. Проводить мероприятия в арендованных помещениях можно только в рабочие часы учреждения, в которых они находятся. При почасовой аренде время подготовки и сборов не учитывается.

Сейчас снять под семинары, мастер-классы, концерты или выставки можно больше 250 помещений. В мэрии обещают этот список постоянно расширять.

Чтобы снять такое помещение, нужно авторизоваться или зарегистрироваться на портале mos.ru. Система сама сформирует договор краткосрочной аренды, а выбранное учреждение культуры рассмотрит заявку пользователя в течение четырех календарных дней. Площадки в списке можно сортировать по цене, размеру и вместимости.

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов через пресс-службу сказал, что этот сервис в том числе даст новые возможности для отдыха и саморазвития москвичей.