Грузовик сбил пешеходов в центре Москвы

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Мещанском районе Москвы во вторник вечером произошло ДТП на пешеходном переходе, сообщил департамент транспорта столицы.

"На Большой Переяславской улице в районе дома 50 грузовой автомобиль наехал на двух пешеходов на пешеходном переходе. На месте работают городские службы", - говорится в сообщении департамента в телеграм-канале.

На Большой Переяславской (Мещанский район) в центре Москвы грузовик сбил пешеходов, сообщают власти pic.twitter.com/mnAxsBFYuU — Новости мира (@__ValeriAl__) February 9, 2021

Позднее департамент транспорта уточнил, что пострадавшая девушка отказалась от госпитализации.

Автомобиль переместили к обочине, движению он не мешает.