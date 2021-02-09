Четверо детей пострадали и один человек погиб при пожаре в Москве

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Столичные прокуроры начали проверку в связи с пожаром в доме на улице Народного ополчения.

По предварительной информации есть погибший, четверо малолетних детей в возрасте от трех до шести лет пострадали. Об этом сообщила официальный представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности и о несовершеннолетних.