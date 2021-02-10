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Имущество московского метро застраховали на 1,2 трлн рублей

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - СК "МАКС" выиграла право на оказание услуг страхования недвижимого имущества ГУП "Московский метрополитен" на сумму 1,2 трлн рублей, сообщил страховщик.

По договору по полному пакету имущественных рисков застрахованы здания, сооружения и линейные объекты предприятия сроком на 1 год.

Как следует из материала на сайте госзакупок, премия по договору составила 17,9 млн рублей. Помимо "МАКСа" заявку на участие в аукционе также подавала ГСК "Югория".

В прошлом году недвижимое имущество московского метро, согласно данным на сайте госзакупок, было застраховано в СК "РЕСО-Гарантия" с премией 17,7 млн рублей.

СК МАКС Московский метрополитен

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