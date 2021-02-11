На Курском направлении и МЦД-2 произошел сбой из-за срыва стоп-крана

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В столичном регионе в час пик в четверг случился сбой в движении электричек на Курском направлении МЖД и на МЦД-2 (Подольск - Нахабино), сообщили в Департаменте транспорта.

"На D2 и Курском направлении в сторону Нахабино в пути задерживаются несколько поездов из-за срыва стоп-крана. Прилагаем все усилия для восстановления графика", - говорится в пресс-релизе.

Затем в департаменте уточнили, что часть поездов из Подольска отправляются по другому пути без остановок на станциях Силикатная, Остафьево, Щербинка, Бутово, Битца, Красный Строитель, Покровское, Царицыно.

К 9:20 в департаменте сообщили, что остановившийся на станции Битца поезд убрали с путей, движение электричек возобновилось.