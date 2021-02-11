Более 600 здоровых детей родились в Подмосковье от матерей с ВИЧ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Московской области в 2020 году родилось 607 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей, сообщает в четверг пресс-служба регионального Минздрава.

"Число родов среди женщин с ВИЧ-положительном статусом в регионе на протяжении последних 10 лет находится на стабильно высоком уровне", - отметили в ведомстве.

По словам главврача Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александра Пронина, вертикальный путь передачи ВИЧ от матери ребенку в Московской области практически ликвидирован.

"Каждая женщина, имеющая ВИЧ-положительный статус, может родить здорового малыша. (...) Если ВИЧ-инфицированная женщина планирует беременность, ее первоочередная задача как можно раньше встать на учет в Московский областной Центр СПИДа. Современные противовирусные препараты способны подавить вирус в крови женщины и полностью обезопасить ребенка от заражения ВИЧ-инфекцией", - цитирует Пронина пресс-служба областного Минздрава.

Он отметил, что в случае бездействия матери вирус может передаться ребенку во время беременности, при родах, а также при грудном вскармливании.