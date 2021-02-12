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Половину выходов в город временно закроют на станции метро "Щукинская"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Из-за ремонта на станции "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии московского метро почти на месяц закроют выходы в город номер 1 и 3, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"С 13 февраля по 14 марта будут закрытия выходов на станции "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что полностью будут закрыты выходы №1 и №3, горожанам предлагают пользоваться наземными переходами.

По праздничным и выходным дням также планируется закрывать выход №2, в это же время будет недоступен северный вестибюль станции.

Для входа и выхода на "Щукинскую" предлагается использовать выход №4 южного вестибюля.

За время ремонта на переходах станции обновят лестницы, покрытие пола, потолка и обивку стен. Будут заменены инженерные системы, появятся новые торговые точки.

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